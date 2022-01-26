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В петербургской полиции рассказали о самых частых способах обмана пенсионеров

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В петербургской полиции рассказали о самых распространенных видах мошенничеств, которые совершили в 2021 году в отношении пенсионеров. Об этом пишет «Бумага» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Shutterstock.com

Одна из частых схем мошенничества — звонок под видом родственников, которые попали в трудную жизненную ситуацию (ДТП, срочная операция и т. д.), и просят перевести крупную сумму денег, чтобы «урегулировать проблемы».

Также злоумышленники могут являться лично в квартиру к пожилым людям, представляться социальными или коммунальными работниками (установка окон, газоанализаторов, продажа фильтров для воды, средств пожаротушения, тревожных кнопок и т.д.).

Помимо этого, могут предлагать провести ремонт, но по завышенной цене, снять порчу, продать мед, постельное белье или БАДы под видом лекарств. Бывают случаи, когда мошенники с помощью преступных схем забирают право собственности на недвижимость.

В региональном управлении МВД отметили, что за 2021 год в Ленобласти возбудили 496 уголовных дел, связанных с подобными преступлениями. Около половины из них остаются нераскрытыми.

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