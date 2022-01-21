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Жители Семенцов решили бороться с гололедом. Нужна только гейзерная кофеварка и много выпитого кофе

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Жители Семенцов решили своими силами бороться с гололедом. Нужна только гейзерная кофеварка и много выпитого кофе. Работает, как песок!

Фотография предоставлена «Собака.ru» жителями Семенцов

«Кофейная дорожка. Офигенно работает, как песочек. Аромата не чувствую правда. Тут пара чашек из гейзерной, но за день накоплю еще», — поделилась жительница района. «А у нас начали кофейной гущей посыпать дороги. Безотходно и экологично!» — добавил в разговоре с «Собака.ru» один из организаторов соседского сообщества в Семенцах Антон Николаенков.

Фотографии предоставлена «Собака.ru» жителями Семенцов
Фотографии предоставлена «Собака.ru» жителями Семенцов

С предложением посыпать улицы кофейной гущей также выступила основательница экологическом движении No Plastic It’s Fantastic Олеся Бесперстова. «А что, если все кофейни города будут собирать кофейный жмых и посыпать им скользкие дорожки в гололед? Вспомните, сколько кофеен в городе? Сколько испитого кофе ежедневно? Тут сразу две пользы — меньше отходов попадет на свалку и меньше реагентов попадет в почву и воду, меньше сожженых лап собак на прогулках и испорченной обуви. И это совершенно бесплатно!» — отметила она.

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По словам активистки, опыт использования кофейного жмыха вместо реагентов против гололеда уже есть. В 2021 году им посыпали дорожки в парках и скверах в Альметьевске — и всем такой опыт понравился, многие «радовались и оценили дополнительный бонус: аромат кофе». Кроме того, отмечает Бесперстова, кофейный жмых будет приносить пользу даже после схода снега — попадая на газон, он продолжит работать в качестве удобрения, поскольку в нем содержатся магний, кальций и азот.

Напомним, ранее жители Коломны купили 250 килограмм песка для борьбы с «ледяной пустыней на улице». Песок раздавали всем желающим. «Единственное условие — раскидать его по улицам и прислать нам фоточки. Понятно, что это не системное решение и все дела, но хоть что-то. А то невозможно же по улицам ходить», — отмечали активисты. 

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