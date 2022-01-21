Жители Семенцов решили бороться с гололедом. Нужна только гейзерная кофеварка и много выпитого кофе

С предложением посыпать улицы кофейной гущей также выступила основательница экологическом движении No Plastic It’s Fantastic Олеся Бесперстова. «А что, если все кофейни города будут собирать кофейный жмых и посыпать им скользкие дорожки в гололед? Вспомните, сколько кофеен в городе? Сколько испитого кофе ежедневно? Тут сразу две пользы — меньше отходов попадет на свалку и меньше реагентов попадет в почву и воду, меньше сожженых лап собак на прогулках и испорченной обуви. И это совершенно бесплатно!» — отметила она.

По словам активистки, опыт использования кофейного жмыха вместо реагентов против гололеда уже есть. В 2021 году им посыпали дорожки в парках и скверах в Альметьевске — и всем такой опыт понравился, многие «радовались и оценили дополнительный бонус: аромат кофе». Кроме того, отмечает Бесперстова, кофейный жмых будет приносить пользу даже после схода снега — попадая на газон, он продолжит работать в качестве удобрения, поскольку в нем содержатся магний, кальций и азот.