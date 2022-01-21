Жители Семенцов решили бороться с гололедом. Нужна только гейзерная кофеварка и много выпитого кофе

Жители Семенцов решили своими силами бороться с гололедом. Нужна только гейзерная кофеварка и много выпитого кофе. Работает, как песок!
«Кофейная дорожка. Офигенно работает, как песочек. Аромата не чувствую правда. Тут пара чашек из гейзерной, но за день накоплю еще», — поделилась жительница района. «А у нас начали кофейной гущей посыпать дороги. Безотходно и экологично!» — добавил в разговоре с «Собака.ru» один из организаторов соседского сообщества в Семенцах Антон Николаенков.
С предложением посыпать улицы кофейной гущей также выступила основательница экологическом движении No Plastic It’s Fantastic Олеся Бесперстова. «А что, если все кофейни города будут собирать кофейный жмых и посыпать им скользкие дорожки в гололед? Вспомните, сколько кофеен в городе? Сколько испитого кофе ежедневно? Тут сразу две пользы — меньше отходов попадет на свалку и меньше реагентов попадет в почву и воду, меньше сожженых лап собак на прогулках и испорченной обуви. И это совершенно бесплатно!» — отметила она.
По словам активистки, опыт использования кофейного жмыха вместо реагентов против гололеда уже есть. В 2021 году им посыпали дорожки в парках и скверах в Альметьевске — и всем такой опыт понравился, многие «радовались и оценили дополнительный бонус: аромат кофе». Кроме того, отмечает Бесперстова, кофейный жмых будет приносить пользу даже после схода снега — попадая на газон, он продолжит работать в качестве удобрения, поскольку в нем содержатся магний, кальций и азот.
Напомним, ранее жители Коломны купили 250 килограмм песка для борьбы с «ледяной пустыней на улице». Песок раздавали всем желающим. «Единственное условие — раскидать его по улицам и прислать нам фоточки. Понятно, что это не системное решение и все дела, но хоть что-то. А то невозможно же по улицам ходить», — отмечали активисты.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.