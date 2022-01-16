Жители Коломны купили 250 кг песка для борьбы с «ледяной пустыней на улице»

Акция «Пропесочка» проходит с 12:00 до 15:00 в воскресенье в Дровяном переулке, 3-5 (сквер Коломенской Венеры). Здесь раздают песок добровольцам. «Приходите с ведрами, мешками, совками и лопатками. Можно хоть на машине приехать и увезти много в свою часть района. Единственное условие — раскидать его по улицам и прислать нам фоточки. Понятно, что это не системное решение и все дела, но хоть что-то. А то невозможно же по улицам ходить», — говорится в посте.