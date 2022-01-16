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Жители Коломны купили 250 кг песка для борьбы с «ледяной пустыней на улице»

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Петербуржцы решили самостоятельно разобраться с проблемой обледеневших улиц. Как рассказали в Instagram-аккаунте сообщества жителей «Добрососедство Коломны», активисты купили 250 кг песка «для рассеивания по улицам Коломны».

Акция «Пропесочка» проходит с 12:00 до 15:00 в воскресенье в Дровяном переулке, 3-5 (сквер Коломенской Венеры). Здесь раздают песок добровольцам. «Приходите с ведрами, мешками, совками и лопатками. Можно хоть на машине приехать и увезти много в свою часть района. Единственное условие — раскидать его по улицам и прислать нам фоточки. Понятно, что это не системное решение и все дела, но хоть что-то. А то невозможно же по улицам ходить», — говорится в посте.

Кроме того, сейчас в сквере принимают елки и делают кормушки для птиц.

Напомним, ранее фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил клип с критикой Беглова из-за мусора и неубранного снега в Петербурге. «В Петербурге биеннале — инсталляция помоев», — высказывается он.

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