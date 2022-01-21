По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 21 января, Петербург будет ощущать влияние северной периферии циклона «Ида», который постепенно замедляет движение, и своим центром окажется над Псковской областью. В регионе сохранится облачная погода, местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах образуется гололедица. «"Ида" продолжит похолодание», — резюмировал синоптик.

Температура воздуха сегодня в городе составит от 0 до -2 градусов, по области от 0 до -5, а в течение дня еще немного понизится. Ветер ожидается восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. «В воскресенье еще немного похолодает, а вот новая неделя начнется с более сильных морозов», — добавил Леус.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 22 января, ночью в Петербурге пройдет небольшой снег, днем местами. Ветер ожидается северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха в ночное время суток -3…-5 градусов, днем -2…-4. На дорогах образуется гололедица.

В воскресенье, 23 января, обойдется без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, восточный, днем южных направлений слабый. В ночное время суток -11…-13 градусов, в пригородах местами до -15, днем от -8 до -10. На дорогах по-прежнему гололедица.