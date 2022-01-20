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🌸 Более 4,5 млн летних цветов высадят в Петербурге в 2022 году

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В 2022 году в Петербурге расцветут более 4,5 миллионов летних цветов. Они украсят городские клумбы, сады, скверы и парки.

Shutterstock.com

Самыми популярными из них озеленения Петербурга являются бегония, петуния, цинерария, агератум, колеус, лобелия. Помимо традиционных клумб и цветников в оформлении города также будет применено вертикальное озеленение: подвесные ящики, цветочницы, вертикальные конструкции с подвесными вазонами разных форм.

«Уже по устоявшейся традиции летом в Александровском саду пройдет ежегодный Фестиваль цветов. На время фестиваля сад превратится в своеобразную выставочную площадку, на которой специалисты садово-паркового хозяйства продемонстрируют оригинальные цветочные композиции по заданной тематике», — отметили в Смольном.

По планам, всего за 2022 год садово-парковые предприятия Комитета по благоустройству Петербурга посадят более 5,4 миллиона цветов. В октябре-ноябре будет высажено 246,3 тысячи луковиц тюльпанов и более 41 тысячи аллиума, нарциссов, мускари, крокусов, сцилл, пушкинии, белоцветника, эритрониума и хионодоксы. Их цветы украсят город весной 2023 года.

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