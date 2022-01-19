В Смольном объявили сроки начала строительства метро в Кудрово

В Кудрово появятся станция метро и электродепо «Правобережное». В 2022 году в регионе уже начали две важные дорожные стройки: выезд из Кудрово на Мурманское шоссе и расширение Колтушского шоссе на участке от Суоранды до Колтушей. В Петербурге и Ленинградской области объединились также для строительства 5 и 6 этапов Широтной скоростной магистрали (подключение дороги к Мурманскому и Колтушскому шоссе соответственно).

«Для нас главное, что логичным продолжением ШМСД будет подъезд ко Всеволожску от Колтушского шоссе. Эта дорога даст новый выезд из Всеволожского района. Отмечу, что область уже зарезервировала участки под стройку скоростной магистрали на своей территории», — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.