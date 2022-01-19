По данным МВД, по итогам 2021 года в России отмечается сокращение числа противоправных деяний по ряду составов, в том числе убийств и покушений на убийство — на 4,7%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровья — на 10,6%, разбоев — на 16%, грабежей — на 18,1%, краж — на 2,4%.

Продолжает уменьшаться уровень уличной преступности. В парках, скверах и на улицах количество разбойных нападений снизилось на 17,3%, грабежей — на 22,1%, краж — на 4%. По итогам 12-ти месяцев 2021 года общее число криминальных деяний, совершенных в общественных местах, сократилось на 6,4%.

В минувшем году зарегистрировано меньше квартирных краж — на 16,2%, хищений транспортных средств — на 24,8% и угонов — на 13,9%. Количество уголовно наказуемых деяний с участием несовершеннолетних сократилось на 15,6%, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения — на 8,3%, в состоянии наркотического опьянения — на 5%.

А вот преступлений, связанных со взятками, в 2021 году стало только больше — из количество стало на 27,8% больше, достигнув значения в 18,5 тысяч. Более 5 тысяч их них приходились на факты получения взятки, почти 4,5 тысяч — на дачу взятки, более 2 тысяч — на посредничество. Всего в России в 2021 году зарегистрировано более 35 тысяч преступлений коррупционной направленности, это почти на 14% больше, чем в 2020 году.