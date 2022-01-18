Фотограф без зонта: часть памятника на Малой Садовой демонтировали для реставрации

Часть памятника фотографу Карлу Буллу на Малой Садовой демонтировали. Бронзовый зонт отправился на реставрацию.
Бронзовый зон, являющийся частью памятника фотографу Карлу Буллу, со временем утратил свою прочность. В том месте, где фотограф держит ручку, отломался кусок, из-за чего сам зон немного накренился. Кроме того, болты на которые он крепится, «разболтались» — в какой-то момент аксессуар мог просто упасть.
«Наши сотрудники наблюдают за памятником. Когда мы увидели, что зонт не сегодня, так завтра просто может упасть, в том числе на человека, мы решили, что его нужно демонтировать. В конце прошлой недели вместе с коммунальщиками мы открутили зонт от основания памятника и унесли на хранение в фонд на Итальянскую улицу, 12», — приводит «Петербургский дневник» слова президента Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы Валентина Эльбека.
До наступления весны специалисты отреставрируют бронзовый зонт, и как только в Петербурге станет тепло, установят его на место. Когда памятник вновь станет цельными, его вновь откроют — в торжественном мероприятии примет участие скульптор Борис Петров.
«Мы посоветуемся с ним, надеемся получить его одобрение на проведение работ. Вместе с тем обратимся в мастерскую, где отливали памятник. Настоящая бронза требует кропотливой работы. Все эти годы мы следили и продолжаем следить за ним: мыли, благоустраивали территорию вокруг него за свой счет. Но если так сложатся обстоятельства, что нужно будет его все-таки взять на баланс, то мы вернемся к этому вопросу», — добавил Эльбек.
Памятник фотографу на Малой Садовой улице, который также носит название «Петербургский фотограф», был установлен 25 января 2001 года. Он представляет собой 2,5-метровую фигуру фотографа, который готовится к съемке Фотограф держит раскрытый зонтик, а под треногой, на которой установлен фотоаппарат, спрятался английский бульдог. Место для скульптуры выбрано не случайно — именно на Малой Садовой улице, в доме №3, с начала XX века и до 1930-х годов располагалось фотоателье знаменитой династии фотомастеров Булла.
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