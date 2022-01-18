Фотограф без зонта: часть памятника на Малой Садовой демонтировали для реставрации

Бронзовый зон, являющийся частью памятника фотографу Карлу Буллу, со временем утратил свою прочность. В том месте, где фотограф держит ручку, отломался кусок, из-за чего сам зон немного накренился. Кроме того, болты на которые он крепится, «разболтались» — в какой-то момент аксессуар мог просто упасть.

«Наши сотрудники наблюдают за памятником. Когда мы увидели, что зонт не сегодня, так завтра просто может упасть, в том числе на человека, мы решили, что его нужно демонтировать. В конце прошлой недели вместе с коммунальщиками мы открутили зонт от основания памятника и унесли на хранение в фонд на Итальянскую улицу, 12», — приводит «Петербургский дневник» слова президента Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы Валентина Эльбека.

До наступления весны специалисты отреставрируют бронзовый зонт, и как только в Петербурге станет тепло, установят его на место. Когда памятник вновь станет цельными, его вновь откроют — в торжественном мероприятии примет участие скульптор Борис Петров.