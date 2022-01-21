Нейрохирург Виктор Олюшин: «В блокаду от голода умерла сестра, мать зашила трупик в простыню — на санках мы отвезли его на набережную Пряжки»

Больше 50 лет вы работаете в Российском научно-исследовательском нейрохирургическом институте им. Поленова. Как медицина стала делом вашей жизни? Детская мечта?

Скорее цепочка случайностей. Я любил ленинградского фантаста Ивана Ефремова (палеонтолог, классик советской фантастики, автор романов «Туманность Андромеды», «Час быка» и «Таис Афинская». — Прим. ред.), читал его рассказы про геологов и уже подал документы в Горный институт, но завалил вступительный экзамен: не смог вычислить объем шара в равнобедренной трапеции. До сих пор помню эту задачу. Хотел пойти на радиотехника, но семья была против рабочей профессии: «Ты же сопьешься!» От знакомой по коммуналке — она работала в приемной комиссии Педиатрического института — узнал, что им не хватает абитуриентов-мальчиков. Сдал экзамены, закончил институт с отличием, проникся любовью к медицине.

А уже в 24 года в одиночку поехали на остров Сахалин в Тихом океане, стали земским врачом.

Да, год отработал в селе Хоэ в участковой больнице на 40 коек: был там единственным врачом, хирургом и главврачом. Потом два года в хирургическом отделении больницы Александровска-Сахалинского. Видите снимок? Купил на Сахалине первый фотоаппарат «Зенит», снимал местную природу. Когда вернулся в Ленинград, хотел пойти в детскую хирургию, но по совету знакомого нейрохирурга заглянул в институт им. Поленова и был поражен: удивительные врачи, сложнейшие операции на мозге. Директор института Вениамин Угрюмов отнесся ко мне доброжелательно, разглядел что-то.