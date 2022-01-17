Из заявления работников «Балтийского завода», выдержка по «Деловому Петербургу»:

Руководство АО «Балтийский завод» намерено начать пропускать людей только по QR кодам, при этом на предприятии работают 2-3 тысячи человек. Зачем еще дополнительно к нормальной пропускной системе добавлять проверку QR кодов отдельно на проходной — непонятно. Завтра не самый теплый день и людям придется стоять в очереди, не у всех нормальные телефоны, а также не все будут готовы к этой процедуре [проверки QR-кодов] и не всем она понятна. Мы, работники Балтийского Завода, крайне надеемся, что предприятие оставит проход только по пропускам, они и так покажут, кто вакцинирован, а кто нет. Но если пропускная система будет организована по-дурацки, то весьма вероятны завтра проблемы, вплоть до физических действий каких-то буйных работников, доведенных до предела дурацкой пропускной системой.