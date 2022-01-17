Сотрудники «Балтийского завода» предупредили о возможных стычках с охраной. В качестве причины называется решение руководства пускать своих подчиненных только при предъявлении QR-кода о вакцинации.
Из заявления работников «Балтийского завода», выдержка по «Деловому Петербургу»:
Руководство АО «Балтийский завод» намерено начать пропускать людей только по QR кодам, при этом на предприятии работают 2-3 тысячи человек. Зачем еще дополнительно к нормальной пропускной системе добавлять проверку QR кодов отдельно на проходной — непонятно. Завтра не самый теплый день и людям придется стоять в очереди, не у всех нормальные телефоны, а также не все будут готовы к этой процедуре [проверки QR-кодов] и не всем она понятна. Мы, работники Балтийского Завода, крайне надеемся, что предприятие оставит проход только по пропускам, они и так покажут, кто вакцинирован, а кто нет. Но если пропускная система будет организована по-дурацки, то весьма вероятны завтра проблемы, вплоть до физических действий каких-то буйных работников, доведенных до предела дурацкой пропускной системой.
Как отмечали сотрудники завода накануне, 16 января, проблемы могут начаться на центральной проходной, расположенной на Косой линии, 16. Утром в понедельник, 17 января, рабочие сообщили об отсутствии проблем с пропуском на территорию предприятия. «Вроде все нормально, проходим. Прошли через Кожевенную. На Косой [линии] много полиции и ограждения, но проходим нормально, без проверок… С парковки тоже пропускают без проблем», — пишут они. Отмечается, что попасть на завод смогли и те, кто не имеет QR-кода о вакцинации.
Напомним, в декабре 2020 года петербургский предприниматель Александр Коновалов запустил «Карту сопротивления» с заведениями общепита, продолжающими работать в условиях ограничений по коронавирусу. По его словам, «расчет простой» — если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к несогласному общепиту прислушаются. Спустя несколько дней после появления карты ее было решено закрыть. Тогда авторам удалось «достучаться», а власть «наконец услышала» бизнес. В январе Коновалов стал идеологом бойкота QR-кодов. В нем участвуют уже более 150 организаций: к противникам присоединились магазины и образовательные учреждения.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.