По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 14 января, за синоптическую ситуацию в Петербурге будет отвечать тыловая, более холодная часть уходящего на восток циклона. Его усилиями ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и снега, после полудня на дорогах местами образуется гололедица. Температурный фон будет постепенно понижаться.

Температура воздуха сегодня составит от 0 до +2 градусов, по области от -2 до +3. Во второй половине дня слега подморозит. Ветер ожидается северо-западный, западный 6-11 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет повышаться и составит 740 миллиметров ртутного столба, сто существенно ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 15 января, ожидается небольшой и мокрый снег, днем местами. Ветер северо-западный умеренный — ночью местами, преимущественно в прибрежных районах, порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток составит +1…-1 градус. На дорогах образуется гололедица.

Вновь похолодает в Петербурге в последний день недели. В ночное время суток столбики термометров опустятся до -7…-9 градусов, обойдется без существенных осадков. Днем синоптики прогнозируют от -1 до -3 градусов и небольшой снег. Атмосферное давление в темное время суток будет меняться мало, с восходом солнца начнет интенсивно понижаться.