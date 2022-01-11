По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 11 января, метеорологические условия в Петербурге будет формировать надвигающийся с северо-запада скандинавский антициклон. При облачной с прояснениями погоде обойдется без осадков, а начавшееся накануне понижение температуры продолжится.

Температура воздуха сегодня в городе составит -10…-12 градусов, по области -9…-14, местами до -15…-20. Ветер ожидается северо-западный, западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 778 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 12 января, в Петербурге ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью -20…-22 градуса, в окрестностях местами до -25, днем потеплеет до -6…-8. На дорогах образуется гололедица.

Морозы прекратятся к четвергу. 13 января в городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами пройдет небольшой снег, мокрый снег, морось. Утром и днем возможно налипание мокрого снега, образуется слабый гололед. В ночное время суток столбики термометров покажут -6…-8 градусов, к утру ожидается повышение до нуля, днем еще теплее — от 1 до 3 градусов со знаком плюс. На дорогах будет сложная обстановка.