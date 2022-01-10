В Петербурге до конца января ограничат движение транспорта по Литейному, Шпалерной и Солидарности

По информации Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 11 по 31 января ограничат движение транспорта по Литейному проспекту у Шпалерной улицы и по Шпалерной улице от Литейного проспекта до Кричевского переулка. На этом участке ООО ЭЦ «СП» будет прокладывать электрокабель. Там же потеснят и пешеходов.

С 10 по 30 января ограничат проезд по проспекту Солидарности на участке от улицы Подвойского до улицы Лопатина. На этой территории АО «Трест» ремонтирует трамвайные пути.

СПб ГУП «Горэлектротранс» сообщает, что с 1:30 10 января до 4:50 1 февраля на проспекте закрывается трамвайное движение у станции «Проспект Солидарности» со стороны улицы Коллонтай. Также изменятся маршруты некоторых трамваев: