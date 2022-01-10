В Петербурге до конца января ограничат движение транспорта по Литейному, Шпалерной и Солидарности

В Петербурге до конца января по некоторым улицам ограничат движение транспорта. На участках будут проводить ремонт коммуникаций. Рассказываем, каких улиц это коснется, и какие трамвайные маршруты изменятся.
По информации Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 11 по 31 января ограничат движение транспорта по Литейному проспекту у Шпалерной улицы и по Шпалерной улице от Литейного проспекта до Кричевского переулка. На этом участке ООО ЭЦ «СП» будет прокладывать электрокабель. Там же потеснят и пешеходов.
С 10 по 30 января ограничат проезд по проспекту Солидарности на участке от улицы Подвойского до улицы Лопатина. На этой территории АО «Трест» ремонтирует трамвайные пути.
СПб ГУП «Горэлектротранс» сообщает, что с 1:30 10 января до 4:50 1 февраля на проспекте закрывается трамвайное движение у станции «Проспект Солидарности» со стороны улицы Коллонтай. Также изменятся маршруты некоторых трамваев:
- №10 — от конечной станции «река Оккервиль» по улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту, далее по действующей трассе до конечной станции «Улица Передовиков».
- №23 — от конечной станции «Проспект Солидарности» по проспекту Солидарности, улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту и по действующей трассе до конечной станции «Перекупной переулок» (с учётом закрытия Кондратьевского проспекта).
- №27 — от конечной станции «Проспект Солидарности» по проспекту Солидарности, улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту и по действующей трассе до конечной станции «Станция метро «Рыбацкое»
- №65 — от конечной станции «Река Оккервиль» по улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту, далее по действующей трассе до конечной станции «Невский завод».
- №А — закрыт.
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