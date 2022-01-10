В петербургском метро соединили первые две станции «коричневой» ветки

В Петербурге закончили делать проходку перегонного тоннеля по первому пути между станциями «Юго-Западная» («Казаковская») и «Путиловская». Специалисты АО «Метрострой Северной столицы» (МССС) занимались монтажом еще с марта 2021 года.
Как рассказали в Смольном, проходческий комплекс соединил две первых станций новой Красносельско-Калининской линии. Ранее работы на втором тоннеле уже завершили.
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что две будущие станции метрополитена сформируют новую отдельную ветку подземки в Петербурге.
«Сбойка тоннелей — очень важный этап. Новый подрядчик смог в кратчайшие сроки наладить работу коллектива, обеспечить его материалами и оборудованием», — сообщил Беглов.
Станции «Казаковская» и «Путиловская» обещают запустить в 2024 году. В 2022 году строители метро по графику планируют выполнить проходку трех участков тупиковых тоннелей станции «Казаковская», а также начать проходку перегонного тоннеля в сторону еще одной новой станции «Брестская».
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