В центре Петербурга прошел ночной рейд по барам. Было выявлено три нарушения

В ночь с воскресенья на понедельник сотрудники администрации Центрального района совместно с полицией провели ночной рейд по барам, которые должны были закрыться в 23:00. Об этом рассказала районная администрация.
Всего в ходе проверки они посетили 10 заведений, нарушения были выявлены в трех из них. Так, в баре Self Cost на Стремянной улице, а также в двух заведениях на улице Рубинштейна, White point и баре в доме № 27, находились посетители в неположенное время. Нарушителям грозит административная ответственность.
Кроме того, в заведениях у сотрудников не было QR-кодов и масок. В баре на Стремянной и в одном заведении на Рубинштейна курили кальяны, что запрещено антиковидным постановлением губернатора.
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