18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В центре Петербурга прошел ночной рейд по барам. Было выявлено три нарушения

Поделиться:

В ночь с воскресенья на понедельник сотрудники администрации Центрального района совместно с полицией провели ночной рейд по барам, которые должны были закрыться в 23:00. Об этом рассказала районная администрация.

Shutterstock

Всего в ходе проверки они посетили 10 заведений, нарушения были выявлены в трех из них. Так, в баре Self Cost на Стремянной улице, а также в двух заведениях на улице Рубинштейна, White point и баре в доме № 27, находились посетители в неположенное время. Нарушителям грозит административная ответственность.

Кроме того, в заведениях у сотрудников не было QR-кодов и масок. В баре на Стремянной и в одном заведении на Рубинштейна курили кальяны, что запрещено антиковидным постановлением губернатора.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: