В центре Петербурга прошел ночной рейд по барам. Было выявлено три нарушения

Всего в ходе проверки они посетили 10 заведений, нарушения были выявлены в трех из них. Так, в баре Self Cost на Стремянной улице, а также в двух заведениях на улице Рубинштейна, White point и баре в доме № 27, находились посетители в неположенное время. Нарушителям грозит административная ответственность.

Кроме того, в заведениях у сотрудников не было QR-кодов и масок. В баре на Стремянной и в одном заведении на Рубинштейна курили кальяны, что запрещено антиковидным постановлением губернатора.