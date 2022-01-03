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Синоптик: в понедельник в Петербурге ожидаются снег и небольшие морозы

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Сегодня, 3 января, в Петербурге ожидаются снег и небольшие морозы. Это следует из прогноза ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

По словам синоптика, в этот понедельник на погоду будет влиять приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. «Он закроет небо плотными облаками, вызовет небольшой снег и немного повысит температуру», — добавил он.

Температура воздуха составит от -5 до -7 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

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