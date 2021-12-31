18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В «Пулково» задержали более 40 рейсов из-за большой нагрузки

Поделиться:

В петербургском аэропорту «Пулково» задержали более 40 рейсов в последний день уходящего года, 31 декабря. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

Shutterstock

Как объяснили в пресс-службе, задержки связаны с большой нагрузкой на аэропорт. «Незначительные ограничения в своевременном обслуживании регулярных рейсов связаны с возросшей на инфраструктуру аэропорта Пулково нагрузкой из-за проведения в Санкт-Петербурге специальных мероприятий», — отмечается в заявлении. В общей сложности были задержаны 42 рейса.

По данным Фонтанки, задержки рейсов мог спровоцировать правительственный спецборт. Как рассказали изданию очевидцы, людям пришлось сидеть в самолетах часами. Некоторые из них не могли взлететь, а другие приземлиться.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: