В «Пулково» задержали более 40 рейсов из-за большой нагрузки

В петербургском аэропорту «Пулково» задержали более 40 рейсов в последний день уходящего года, 31 декабря. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.
Как объяснили в пресс-службе, задержки связаны с большой нагрузкой на аэропорт. «Незначительные ограничения в своевременном обслуживании регулярных рейсов связаны с возросшей на инфраструктуру аэропорта Пулково нагрузкой из-за проведения в Санкт-Петербурге специальных мероприятий», — отмечается в заявлении. В общей сложности были задержаны 42 рейса.
По данным Фонтанки, задержки рейсов мог спровоцировать правительственный спецборт. Как рассказали изданию очевидцы, людям пришлось сидеть в самолетах часами. Некоторые из них не могли взлететь, а другие приземлиться.
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