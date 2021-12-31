В «Пулково» задержали более 40 рейсов из-за большой нагрузки

Как объяснили в пресс-службе, задержки связаны с большой нагрузкой на аэропорт. «Незначительные ограничения в своевременном обслуживании регулярных рейсов связаны с возросшей на инфраструктуру аэропорта Пулково нагрузкой из-за проведения в Санкт-Петербурге специальных мероприятий», — отмечается в заявлении. В общей сложности были задержаны 42 рейса.