Сотни туристов не могут вылететь из Доминиканы в Петербург

«Azur Air была вынуждена задержать рейс ZF-946 из Ла-Романы в Санкт-Петербург из-за необходимости использовать резервный самолет. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства», — приводит 78.ru заявление пресс-службы авиакомпании.

По данным телеканала, всего на рейс зарегистрировался 461 пассажир, среди которых есть дети. Авиакомпания предоставила туристам места в гостинице, прохладительные напитки и горячее питание.

«Ожидали два часа, пока за нами приедут автобусы от «Анекс тур». Сначала забирали пассажиров с детьми. Мы приехали в отель, но мест не оказалось, дети уставшие, плачут, повезли в другой. Ночью мы оказались наконец-то в номере», — приводит «Фонтанка» слова одного из пассажиров.

По данным издания, самолет должен был вылететь из Доминиканы в Петербург 28 декабря в 13:45. Тогда вылет перенесли на 17:45. Около 18:00 было принято решение о переносе на утро 29 декабря, планировалось, что пассажиров заберут в 08:00.

Предположительно, самолет авиакомпании Azur Air, обслуживающей туры оператора «Анекс тур», не смог вылететь из-за технической неисправности — такую информацию донесли до пассажиров. «Сотрудники аэропорта долго изучали турбину, после отменили рейс ZF 946», — отметил один из них.