По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 29 декабря, на погоду в Петербурге окажет влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Его облачная система постепенно закроет небо плотной пеленой, во второй половине дня местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха сегодня в городе составит -4…-6 градусов, по области -3…-8. Ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 30 декабря, в Петербурге будет облачно, временами пройдет небольшой снег. Ветер ожидается южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -8…-10 градусов, днем -6…-8. На дорогах образуется гололедица.

В пятницу, 31 декабря, в городе будет по-прежнему облачно, местами пройдет умеренный снег. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. В ночное время суток -7…-9 градусов, днем -1…-3. На дорогах продолжит образовываться гололедица.

О наступлении потепления в Петербурге также говорит прогноз погодного центра «Фобос». 31 декабря синоптики прогнозируют еще более теплую погоду — от -3 до -5 градусов ночью и от +1 до +3 днем. Правда, уже 1 января в городе вновь похолодает. Ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; в ночное время суток -2…-4 градуса, днем -6…-8.