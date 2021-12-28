Где в России установили самую красивую новогоднюю ель? А петербуржцам своя нравится? Выяснили аналитики

Двум из трех жителям Уфы нравится новогоднее убранство главной ели своего города (67%). На втором месте в рейтинге — дерево в Краснодаре, на третьем — в Воронеже. В Красноярске, где установлена самая высокая зеленая красавица 2021 года, ее украшением и иллюминацией довольны 59% опрошенных. В Нижнем Новгороде главная ель города пришлась по вкусу 56%, в Перми — 54%, в Казани — 53%. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

В Петербурге новогодняя ель на Дворцовой площади понравилась каждому второму (51%). Горожане считают, что власти провели работу над ошибками после критики, звучавшей в адрес главной новогодней ели в декабре 2020 года. При этом почти трети (27%) опрошенных елка не нравится, а затруднился ответить каждый пятый респондент (22%). Красоту главной ели страны на Соборной площади оценили также 52% москвичей.