Где в России установили самую красивую новогоднюю ель? А петербуржцам своя нравится? Выяснили аналитики

Больше остальных россиян довольны главной новогодней елью своего города жители Уфы. Петербург оказался только на девятом месте в рейтинге крупнейших городов страны, жителей которых устраивает праздничное дерево.
Двум из трех жителям Уфы нравится новогоднее убранство главной ели своего города (67%). На втором месте в рейтинге — дерево в Краснодаре, на третьем — в Воронеже. В Красноярске, где установлена самая высокая зеленая красавица 2021 года, ее украшением и иллюминацией довольны 59% опрошенных. В Нижнем Новгороде главная ель города пришлась по вкусу 56%, в Перми — 54%, в Казани — 53%. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».
В Петербурге новогодняя ель на Дворцовой площади понравилась каждому второму (51%). Горожане считают, что власти провели работу над ошибками после критики, звучавшей в адрес главной новогодней ели в декабре 2020 года. При этом почти трети (27%) опрошенных елка не нравится, а затруднился ответить каждый пятый респондент (22%). Красоту главной ели страны на Соборной площади оценили также 52% москвичей.
В Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге главные ели набрали по 48% положительных отзывов, в Челябинске и Волгограде — по 47%. Новогоднее дерево Омска понравилась 45% горожан. На последней строке рейтинга Новосибирск — здесь главную ель города одобрили 43%: «В Новосибирске главная ель стоит у катка, имеющего очень специфичную форму. Необычное решение, повторно с прошлого года использованное властями города. Да, в прошлом году это могло быть расценено как «свежо и оригинально, смело». В этом уже, пожалуй, красноречиво символизирует отношение властей к вверенному городу».
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