Россияне назвали свои любимые новогодние песни. Добавляем в плейлист!

На первом месте в рейтинге любимых новогодних песен россиян — детская классика «В лесу родилась елочка». Каждый девятый (11%) любит хит группы Дискотека Авария — «Новогодняя». По 4% опрошенных отметили песню «Елочка-елка, лесной аромат» из мультфильма «Новогодняя сказка» и песню «Три белых коня» из фильма «Чародеи». Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

По 3% голосов набрали песни «Маленькой елочке холодно зимой» и «Пять минут» в исполнении Людмилы Гурченко. По 2% россиян выбрали в качестве любимой песни «Новогодние игрушки», «Снежинку» из «Чародеев» и песню «Снег кружится». Еще по 2% голосов у иностранных хитов: «Happy New Year» от ABBA, «Last Christmas» от Wham! и «Jingle Bells».

Среди известных, но не столь популярных композиций, — «Кабы не было зимы» из мультфильма «Трое из Простоквашино», «Дед Мороз» из «Ну, погоди!», «Разговор со счастьем» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», «А снег идет», «Если у Вас нету тети» из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также «Merry Christmas» и «Let It Snow». И лишь у 12% россиян нет любимой праздничной песни.

Бонус! Редакция «Собака.ru» уверенно заявляет: праздник невозможно представить без новогоднего хита от группы «Стекловата»: