В России запретят взрывать пиротехнику в населенных пунктах

В нем сказано, что все виды пиротехники не разрешено использовать в зданиях, лесах, на особо охраняемых природных территориях и объектах культурного наследия. Также использование фейерверков и петард в населенных пунктов, за исключением специально отведенных для этого мест на открытой территории

«За время новогодних праздников в России от взрыва петард гибнет минимум два человека, десятки (большинство из которых дети) получают серьезные травмы, приводящие к ампутации пальцев и другим тяжелым последствиям для здоровья. Наряду с этим происходят пожары, вызванные неосторожным обращением с пиротехническими изделиями бытового применения, их попаданием в окна домов, на крыши, балконы и лоджии», — сказано в пояснительной записке.

Помимо этого, предлагают не продавать пиротехнику несовершеннолетним. Сейчас этот запрет распространяется на подростков до 16 лет.