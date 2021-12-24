В России запретят взрывать пиротехнику в населенных пунктах

В России планируют запретить применять пиротехнику и продавать ее несовершеннолетним. Такой законопроект внес в Госдуму депутат от КПРФ Олег Лебедев.
В нем сказано, что все виды пиротехники не разрешено использовать в зданиях, лесах, на особо охраняемых природных территориях и объектах культурного наследия. Также использование фейерверков и петард в населенных пунктов, за исключением специально отведенных для этого мест на открытой территории
«За время новогодних праздников в России от взрыва петард гибнет минимум два человека, десятки (большинство из которых дети) получают серьезные травмы, приводящие к ампутации пальцев и другим тяжелым последствиям для здоровья. Наряду с этим происходят пожары, вызванные неосторожным обращением с пиротехническими изделиями бытового применения, их попаданием в окна домов, на крыши, балконы и лоджии», — сказано в пояснительной записке.
Помимо этого, предлагают не продавать пиротехнику несовершеннолетним. Сейчас этот запрет распространяется на подростков до 16 лет.
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