Смольный определился с графиком работы общественного транспорта в новогоднюю ночь

Сообщается, что городской транспорт будет работать с 31 декабря на 1 января до 2 часов ночи. Затем будет четырехчасовой перерыв, а в 6 утра транспорт снова запустят.

Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на слова главы комтранса Кирилла Полякова. Он сказал, что распоряжение подписано. Поясняется, что те, кто хочет отметить праздник дома, а после поехать в гости или в центр города, смогут осуществить свои планы.

Напомним, накануне губернатор Петербурга заявлял, что общественный транспорт будет работать в ночное время. А до этого в Смольном решили не менять график работы общественного транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января.

Также губернатор Александр Беглов подписал новую, «новогоднюю» редакцию постановления о мерах по предотвращению распространения коронавируса. Общепит сможет работать всю новогоднюю ночь, а кинотеатры — принять на 25% больше посетителей. Рассказываем подробнее.