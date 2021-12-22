Общепиту разрешили работать в новогоднюю ночь. В Петербурге смягчили ограничения по коронавирусу

Согласно новой редакции постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)», в новогоднюю ночь предприятия общественного питания смогут работать без ограничений по времени. Но только в период с 23:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Введение QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса, перенесенное заболевание или наличие медотвода, также отсрочено. Они потребуются для входа в заведения общепита и объекты розничной торговли уже со 2 января. Ранее их планировали ввести с 27 декабря.

С 1 января 2022 года увеличивается наполняемость кинозалов с 50% до 75%

Кроме того, уточняется срок действия отрицательного ПЦР-теста. Теперь он определяется от времени получения результата и составляет 48 часов.

Петербуржцы, перенесшие коронавирус, смогут посещать мероприятия и объекты с ограниченным доступом при наличии действующих документов, подтверждающих факт перенесенного заболевания.