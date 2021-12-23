«Антон тут рядом» выпустил календарь на 2022 год с иллюстрациями от художников с аутизмом

Как рассказали «Собака.ru» в HeadHunter, придумывали идеи и рисовали эскизы профессий, которые легли в основу календаря на 2022 год, семеро студентов «Антон тут рядом» Сергей Тиснек, Дмитрий Пауков, Александр Другов, Евгения Якушкина, Ксения Мелехина, Сергей Воробьев и Илья Ампольцев. На страницах календаря отмечены такие праздники как День энергетика, День сантехника, Международный день пожарных, Всемирный день пилотов, День таксиста, Международный день бармена и другие.

На первой странице календаря также указан QR-код, который ведет на главную страницу благотворительного фонда. При желании люди смогут внести пожертвование в счет фонда и его студентов. Как считают в HeadHunter, «таких проектов должно быть как можно больше, ведь именно они привлекают внимание людей к теме инклюзии и разнообразия в обществе».

«Каждый день на hh.ru мы видим миллионы людей разных профессий — специалистов с интересным опытом работы и тех, кто только начинает своей карьерный путь. Кто-то по-настоящему любит свое дело, а кто-то еще в поисках работы мечты. И у каждого есть свой профессиональных праздник — на федеральном или на международном уровне. А мы точно знаем, что все специальности и профессии важны. Созданный вместе со студентами фонда «Антон тут рядом» календарь на 2022 год посвящен именно профессиям, а все иллюстрации придумали и создали именно студенты фонда — художники с РАС», — отметила руководитель маркетинга сервиса Екатерина Соловьева.

«Антон тут рядом» — фонд системной поддержки людей с аутизмом, основанный в 2013 году в Петербурге. Он реализует программы, направленные на создание жизненного маршрута для человека с аутизмом в России: от ранней диагностики и дошкольного инклюзивного образования до сопровождаемого трудоустройства и самостоятельной жизни в обществе. «По статистике ВОЗ, каждый 160‑й ребенок в мире рождается с аутизмом, но в России система поддержки отсутствует: семья и ребенок не получают качественную диагностику и помощь, доступ к инклюзивному образованию закрыт, а взрослые с аутизмом попадают в психоневрологические интернаты — места, откуда уже не выбраться. Мы хотим и можем это изменить», — отмечают в «Антон тут рядом».

Поддержать деятельность фонда можно по ссылке.