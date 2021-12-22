Елочный шар с Крошиком — сувенир ручной работы, который создается художником из Великого Новгорода. Первая партия, заказанная сотрудниками фонда, получилась небольшой, поэтому продажи откроются только после Нового года — просто не успеют до праздников создать больше украшений.

Сейчас сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы принимают заказы на елочные шары и обещают отправить их всем желающим начале 2022 года. Сувенир обойдется в 1 800 рублей и дополнительные почтовые расходы — но это, мы уверены, того стоит!