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Новогодний подарок дня: елочный шар с Крошиком и его ледяными усами от Фонда друзей балтийской нерпы

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Фонд друзей балтийской нерпы решил не ограничиваться стикерпаком и сделал еще один новогодний подарок — елочный шар с тюленем Крошиком. Украшение делает вручную художник из Великого Новгорода.

Фонд друзей балтийской нерпы ("Спасение тюленей 699-23-99"), vk.com/wall-14600522_31994

Елочный шар с Крошиком — сувенир ручной работы, который создается художником из Великого Новгорода. Первая партия, заказанная сотрудниками фонда, получилась небольшой, поэтому продажи откроются только после Нового года — просто не успеют до праздников создать больше украшений.

Сейчас сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы принимают заказы на елочные шары и обещают отправить их всем желающим начале 2022 года. Сувенир обойдется в 1 800 рублей и дополнительные почтовые расходы — но это, мы уверены, того стоит!

Фонд друзей балтийской нерпы ("Спасение тюленей 699-23-99"), vk.com/wall-14600522_31994

«Высокая стоимость из-за ручной работы и из-за того, что заработанные от продажи средства пойдут на развитие производства сувенирной продукции фонда. Из пожертвований брать средства на изготовление сувениров мы не можем и должны тратить на сувениры только деньги, заработанные коммерцией. Картинка на шаре — всеми любимое фото ледяных усов Крошика. Они еще и сверкают на солнце!» — поделились в фонде.

Устали? Предновогодние заботы и дедлайны? Отвлекитесь, мы нашли самое милое, что вы увидите сегодня — кольцо с нерпенком от петербургской марки AlexFox Jewelry. А еще посмотрите (и добавьте себе в Telegram!) стикерпак с ластоногими Петербурга. Он пьет кофе, потому что не выспался, загорает на солнышке, обедает рыбкой и делает еще много других милых вещей. 

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