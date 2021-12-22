Фонд друзей балтийской нерпы решил не ограничиваться стикерпаком и сделал еще один новогодний подарок — елочный шар с тюленем Крошиком. Украшение делает вручную художник из Великого Новгорода.
Елочный шар с Крошиком — сувенир ручной работы, который создается художником из Великого Новгорода. Первая партия, заказанная сотрудниками фонда, получилась небольшой, поэтому продажи откроются только после Нового года — просто не успеют до праздников создать больше украшений.
Сейчас сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы принимают заказы на елочные шары и обещают отправить их всем желающим начале 2022 года. Сувенир обойдется в 1 800 рублей и дополнительные почтовые расходы — но это, мы уверены, того стоит!
«Высокая стоимость из-за ручной работы и из-за того, что заработанные от продажи средства пойдут на развитие производства сувенирной продукции фонда. Из пожертвований брать средства на изготовление сувениров мы не можем и должны тратить на сувениры только деньги, заработанные коммерцией. Картинка на шаре — всеми любимое фото ледяных усов Крошика. Они еще и сверкают на солнце!» — поделились в фонде.
Устали? Предновогодние заботы и дедлайны? Отвлекитесь, мы нашли самое милое, что вы увидите сегодня — кольцо с нерпенком от петербургской марки AlexFox Jewelry. А еще посмотрите (и добавьте себе в Telegram!) стикерпак с ластоногими Петербурга. Он пьет кофе, потому что не выспался, загорает на солнышке, обедает рыбкой и делает еще много других милых вещей.
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