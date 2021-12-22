По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 22 декабря, погода в Петербурге сохранит циклонические черты. Облаков в небе будет довольно много, местами пройдет небольшой снег, а температурный фон останется ниже нормы.

Температура воздуха сегодня в городе -10…-12 градусов, по области -9…-14, местами до -19. Ветер ожидается северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 23 декабря, ночью в Петербурге местами пройдет небольшой снег, днем возможна метель. Ветер ожидается юго-западный, западный умеренный — утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха в ночное время суток -14…-16 градусов, днем произойдет постепенное повышение до -1…-3. На дорогах образуется гололедица.

В пятницу, 24 декабря, временами пройдет снег, ночью местами метель, сопровождаемая сильным ветром, который ослабеет с рассветом. Температура воздуха в течение суток от -6 до -8 градусов. На дорогах продолжит образовываться гололедица.