Добрососедское сообщество из Коломны объявило сбор новогодних подарков для одиноких пациентов петербургской больницы

«Пока мы собирали книги для психиатрической больницы Николая Чудотворца, мы узнали, что 175 пациентов абсолютно одиноки и их никто не навещает. Тогда Анастасии Федоровой, одной из участниц Добрососедства, пришло в голову приободрить и по-соседски поддержать этих людей. Потому что никто не должен остаться без маленького чуда на Новый год», — сказано в посте сообщества.

Активисты объясняют, чтобы подарков хватило на всех, необходимо собрать около 120 тысяч рублей. Один набор, состоящий из угощений, банных принадлежностей и теплых носков обходится примерно в 650 рублей. Остальные средства пойдут на покупку общих подарков.

Организаторы также просят пожертвовать настольные игры (можно не новые, но в хорошем состоянии), мандарины и другие сладости.

Подарочный набор включает в себя:

Новогодний пакет

Открытку, подписанную от руки

Зубную пасту, зубную щетку

Шампунь

Пену для бритья, гель после бритья (мужской набор)

Бальзам для волос, крем для рук (женский набор)

Теплые носки (2 пары)

Пакет сухофруктов, пакет орехов

Пакетированный сок

Пакет печенья или пряников

Неравнодушное сообщество предлагает несколько вариантов, как принять участие в благотворительном сборе. До 26 декабря принести подарочный набор или его часть кафе «Утро» на улице Садовой, 91. Организаторы также предлагают привезти мандарины по тому же адресу 26-27 декабря. Еще один вариант — перевод пожертвований. Любая сумма поможет устроить праздник для пациентов клиники. Узнать подробнее про акцию можно в посте в Instagram Добрососедского сообщества Коломны.