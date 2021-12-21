18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Добрососедское сообщество из Коломны объявило сбор новогодних подарков для одиноких пациентов петербургской больницы

Поделиться:

Добрососедское сообщество из Коломны решило устроить небольшое новогоднее чудо для 175 одиноких пациентов психиатрической больницы Николая Чудотворца. Неравнодушные активисты запустили сбор средств и подарков для этих людей. Также небольшие презенты получат и в других отделениях клиники.

«Пока мы собирали книги для психиатрической больницы Николая Чудотворца, мы узнали, что 175 пациентов абсолютно одиноки и их никто не навещает. Тогда Анастасии Федоровой, одной из участниц Добрососедства, пришло в голову приободрить и по-соседски поддержать этих людей. Потому что никто не должен остаться без маленького чуда на Новый год», — сказано в посте сообщества.

Активисты объясняют, чтобы подарков хватило на всех, необходимо собрать около 120 тысяч рублей. Один набор, состоящий из угощений, банных принадлежностей и теплых носков обходится примерно в 650 рублей. Остальные средства пойдут на покупку общих подарков.

Организаторы также просят пожертвовать настольные игры (можно не новые, но в хорошем состоянии), мандарины и другие сладости.

Подарочный набор включает в себя:

  • Новогодний пакет
  • Открытку, подписанную от руки
  • Зубную пасту, зубную щетку
  • Шампунь
  • Пену для бритья, гель после бритья (мужской набор)
  • Бальзам для волос, крем для рук (женский набор)
  • Теплые носки (2 пары)
  • Пакет сухофруктов, пакет орехов
  • Пакетированный сок
  • Пакет печенья или пряников

Неравнодушное сообщество предлагает несколько вариантов, как принять участие в благотворительном сборе. До 26 декабря принести подарочный набор или его часть кафе «Утро» на улице Садовой, 91. Организаторы также предлагают привезти мандарины по тому же адресу 26-27 декабря. Еще один вариант — перевод пожертвований. Любая сумма поможет устроить праздник для пациентов клиники. Узнать подробнее про акцию можно в посте в Instagram Добрососедского сообщества Коломны.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: