18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

«Пасмурно и ветрено»: синоптик рассказал о погоде в Петербурге

Поделиться:

Сегодня, 18 декабря, в Петербурге ожидается пасмурная и ветреная погода. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Shutterstock

Как сообщил синоптик, в эту субботу город попадет под влияние теплого сектора очередного североатлантического циклона «Нео». «В такой ситуации погода будет облачной, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами переходящие в дожди, возможна гололедица», — добавил он.

При этом в Петербурге будет плюсовая температура — до +2 градусов, в Ленобласти — до +3. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет активно падать и составит 750 мм рт. ст. — это ниже нормы.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: