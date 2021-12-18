«Пасмурно и ветрено»: синоптик рассказал о погоде в Петербурге

Как сообщил синоптик, в эту субботу город попадет под влияние теплого сектора очередного североатлантического циклона «Нео». «В такой ситуации погода будет облачной, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами переходящие в дожди, возможна гололедица», — добавил он.

При этом в Петербурге будет плюсовая температура — до +2 градусов, в Ленобласти — до +3. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет активно падать и составит 750 мм рт. ст. — это ниже нормы.