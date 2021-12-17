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Метеопредупреждение: в выходные под Петербургом будет бушевать метель с мокрым снегом

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В Ленинградской области в ближайшие выходные придет настоящая зима. 18 декабря на регион обрушится мокрый снег и сильная метель

Shutterstock.com

Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 декабря в Ленобласти пройдет мокрый снег, местами сильный. Помимо этого, днем обещают гололед на дорогах. А в воскресенье, 19 декабря, в регионе продолжит идти мокрый снег, а местами слабая метель. На дорогах сохраняется гололедица. В понедельник к мокрому снегу, метели и гололедице прибавится сильный ветер. Его порывы будут доходить до 15 метров в секунду.

В МЧС предупредили граждан о возможных травмах и ДТП на дорогах. Также не исключены аварии на железнодорожном транспорте, обрывы и замыкания на ЛЭП, ТП и линиях связи, различные аварии на объектах ЖКХ.

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