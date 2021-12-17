Несколько центральных улиц Петербурга перекроют из-за ежегодного забега Дедов Морозов

Движение перекроют по:

Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка;

Аптекарскому переулку;

Круглому переулку;

нечетной стороне набережной реки Мойки от 2-го Садового моста до Певческого моста;

Мошкову переулку;

Большого Конюшенного моста;

Набережной Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной реки Мойки;

проезду от Певческого моста до Дворцовой площади;

проезду вдоль 4 дома по Дворцовой площади.

Помимо этого, с полуночи 24 декабря до 17:00 26 декабря запретят остановку машин на Миллионной улице от Дворцовой до Мраморного переулка, на Аптекарском, Круглом переулках, нечетной стороне набережной Мойки от 2-го Садового моста до набережной Зимней канавки и на участке от Певческого моста до Дворцовой площади.

Напомним, уже с 18 декабря на Манежной площади в Петербурге откроется Рождественская ярмарка. Тема этого года — сказка «Щелкунчик». Здесь появится фотозона в виде гигантского стола с тортом, пирожными и чашками, механизированные мышиные головы, а сама площадь превратится в Волшебный город.