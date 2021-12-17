Несколько центральных улиц Петербурга перекроют из-за ежегодного забега Дедов Морозов

В Петербурге 26 декабря с 17:00 до 21:00 перекроют движение по некоторым улицам из-за ежегодного массового забега Дедов Морозов. В комтрансе рассказали, по каким адресам временно будет прекращено движение транспорта.
Движение перекроют по:
Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка;
- Аптекарскому переулку;
- Круглому переулку;
- нечетной стороне набережной реки Мойки от 2-го Садового моста до Певческого моста;
- Мошкову переулку;
- Большого Конюшенного моста;
- Набережной Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной реки Мойки;
- проезду от Певческого моста до Дворцовой площади;
- проезду вдоль 4 дома по Дворцовой площади.
Помимо этого, с полуночи 24 декабря до 17:00 26 декабря запретят остановку машин на Миллионной улице от Дворцовой до Мраморного переулка, на Аптекарском, Круглом переулках, нечетной стороне набережной Мойки от 2-го Садового моста до набережной Зимней канавки и на участке от Певческого моста до Дворцовой площади.
Напомним, уже с 18 декабря на Манежной площади в Петербурге откроется Рождественская ярмарка. Тема этого года — сказка «Щелкунчик». Здесь появится фотозона в виде гигантского стола с тортом, пирожными и чашками, механизированные мышиные головы, а сама площадь превратится в Волшебный город.
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