Какая погода будет в новогоднюю ночь и придет ли настоящая зимняя сказка в Петербург? Рассказывает метеоролог

«В ночь с 31 декабря на 1 января температура будет ниже нуля, ориентировочно -5…-10 градусов. Снега будет много: в ближайшие дни ожидаются снегопады, пусть и не такие сильные, как «Бенедикт», но даже если немного подтает, Новый год горожане встретят со снегом», — объяснил метеоролог.

Январь обещает быть близок к климатической норме, а в рождественскую ночь, как и полагается, придут небольшие морозы.

«Но в целом температура в январе будет в пределах -7…-8 градусов, будут затоки холодного воздуха, на смену которым придут затоки теплого, возможны оттепели», — рассказал он.

Но специалист не исключил появления «температурных качелей»

Специалист также предупредил о появлении «температурных качелей» — столбики термометров будут переходить от положительных до отрицательных значений и наоборот. Малинин рассказал, что установившаяся на этой неделе плюсовая температура уйдет. Ее место займет ультраполярное вторжение с севера очень холодного воздуха, который скопился в Баренцевом море.

«Он на следующей неделе придет в центральную Россию и захватит нас краем. Температура с понедельника-вторника резко понизится, будет около 10-15 градусов ниже нуля. Такая погода продержится всю неделю», — объяснил метеоролог.