В Петербург возвращаются холода. Синоптики рассказали о погоде в городе на ближайшие дни

По прогнозу ведущего погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 17 декабря, синоптическую ситуацию продолжит формировать циклонический вихрь. Однако, по мере своей продвижения на юго-восток, он постепенно развернется к региону своей более холодной, тыловой частью. В такой ситуации погода сохранится облачной, а вероятность осадков будет невелика. При этом температурный фон будет плавно понижаться.

Температура воздуха сегодня в городе от -1 до +1 градуса, по области -2…+2. Ветер ожидается северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 18 декабря, ночью в Петербурге обойдется без существенных осадков, днем пройдет небольшой, местами умеренный снег, переходящий в дождь. Температура воздуха в ночное время суток -2…-4 градуса, днем от 0 до +2. На дорогах образуется гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

В воскресенье, 19 декабря, временами пройдет небольшой, днем местами умеренный снег. Ветер ночью северо-западный, северный слабый, днем северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток от -1 до -3 градусов.