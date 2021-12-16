18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Петербургского тренера по айкидо в женской одежде задержали полицейские за эксгибиционизм

Поделиться:

В Купчино была замечена странная женщина, которая при виде школьников распахивала верхнюю одежду и снимала штаны. Только выясняется, что это никакая не женщина, а местный тренер. Рассказываем подробности этой истории с переодеванием и оголением.

Shutterstock.com

В полицию Фрунзенского района поступило сообщение, что у школы олимпийского резерва на Будапештской улице увидели женщину, которая при школьниках начинает обнажаться.

На место выехали оперативники, человека с похожим описанием нашли у парка Интернационалистов и задержали. В итоге оказалось, что это никакая не женщина, а 49-летний гражданин Украины, который работает тренером по айкидо в одном из спортклубов города, пишет «Фонтанка».

Правоохранители установили, что именно этот мужчина 13 декабря показывал свои гениталии школьницам в парке на проспекте Славы. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: