Петербургского тренера по айкидо в женской одежде задержали полицейские за эксгибиционизм

В полицию Фрунзенского района поступило сообщение, что у школы олимпийского резерва на Будапештской улице увидели женщину, которая при школьниках начинает обнажаться.

На место выехали оперативники, человека с похожим описанием нашли у парка Интернационалистов и задержали. В итоге оказалось, что это никакая не женщина, а 49-летний гражданин Украины, который работает тренером по айкидо в одном из спортклубов города, пишет «Фонтанка».

Правоохранители установили, что именно этот мужчина 13 декабря показывал свои гениталии школьницам в парке на проспекте Славы. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».