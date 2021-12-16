Тепло и сыро: синоптики рассказали о погоде в Петербурге до конца рабочей недели

«Санкт-Петербург: тепло и сыро. Метеорологические условия продолжит определять теплый сектор обширного циклонического вихря. При облачной погоде пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, а температура воздуха останется существенно выше нормы», — дал прогноз на сегодня, 16 декабря, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня в городе составит +1…+3 градуса, по области -1…+4. Ветер ожидается западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 17 декабря, в Петербурге местами пройдет небольшой мокрый снег, снег. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток от -1 до +1. На дорогах образуется гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Уже к началу выходных в городе вновь похолодает. Ночью в субботу, 18 декабря, преимущественно без осадков, днем пройдет небольшой мокрый снег. Ветер ночью северо-западный, днем западный, юго-западный — от слабого до умеренного. В ночное время суток -5…-7 градусов, днем от 0 до -2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.