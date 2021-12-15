«Купила платье, а корпоратив отменили»: россияне назвали самые бесполезные покупки 2021 года

В рейтинге самых бесполезных покупок 2021 года лидирует одежда и обувь. 7% россиян, повинуясь минутному импульсу, совершили ненужные приобретения — чаще всего в пакетах оказывались панамы, кроссовки и комбинезоны. Еще 4% россиян сочли бесполезной покупку бытовой техники — блинниц, капучинаторов, роботов-пылесосов. Об этом говорят результаты исследования сервиса SuperJob.

Только 2% россиян разочаровало приобретение косметики и парфюмерии. Еще столько же расстроились из-за трат на новый автомобиль или телефон. 1% опрошенных назвали бесполезным купленный ими абонемент в тренажерный зал. Спортгаджеты, газеты, наушники, телевизор набрали также по 1% голосов в рейтинге бесполезных покупок 2021 года.

Среди бесполезных покупок упоминались также продукты питания, недвижимость, путевки, билеты на концерты, когтеточки, игрушки, посуда, кухонная утварь, онлайн-курсы, парики, пепельницы, домашние животные, мебель, электросамокаты и лампы. При этом подавляющее большинство россиян (44%) бесполезных покупок в 2021 году не совершали. По крайней мере, так они утверждают сами.