Как следует из результатов опроса СДЭК и «Самоката», о которых пишет РБК, до тысячи рублей в месяц на кофе тратят 60% жителей российских мегаполисов — петербуржцев, москвичей, жителей Новосибирской и Челябинской областей, а также Татарстана. От 1 до 2 тысяч рублей — 22,5%, от 2 до 3 — 11%, более 3 тысяч рублей — 6%.

Самые большие кофеманы — петербуржцы. Респондентов с тратами на кофе от 3 тысяч рублей в месяц и выше больше всего оказалось именно здесь (10%). Чуть меньше любителей кофе в Москве (8%), Новосибирской (7%), Челябинской (5%) областях и Татарстане (4%).

Около 80% жителей мегаполисов пьют кофе каждый день. 31% ежедневно выпивают по две чашки напитка, 18% — по три, а 13% — от четырех и больше. Также растет спрос на кофе для самостоятельного приготовления — только в Москве продажи зерна за 11 месяцев года выросли в 4,2 раза по сравнению с тем же периодом 2020-го.

Отказаться от кофе по рекомендации врача без раздумий готовы 44% жителей мегаполисов. При этом 45% готовы на это только в том случае, если врачи пригрозят им серьезными рисками для здоровья и жизни. Только 4% закоренелых кофеманов ни за что не откажутся от бодрящего напитка — ни при каких обстоятельствах.