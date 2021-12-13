Как сообщили в «Мостотресте», в ночь на 14 декабря состоится последняя технологическая разводка петербургских мостов в 2021 году. В эту ночь с 01:25 до 05:00 будет разведен Благовещенский мост, а с 02:20 до 05:10 свои крылья поднимет мост Александра Невского.

После этого все мосты останутся наведенными до весны 2022 года, когда начнутся технологические разводки для подготовки переправ к новому навигационному периоду.

30 ноября в Петербурге окончательно завершился сезон навигации по рекам и каналам. «Мостотрест» подвел итоги навигационного периода — рассказываем главное о водной навигации-2021. Позже, уже в начале декабря, переправы продолжили разводить — но уже только для технологического обслуживания.