18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Когда в Петербурге завершатся технологические разводки мостов? Названа дата

Поделиться:

Больше никаких «незапланированных» мостов: в Петербурге завершается период технологических разводок переправ. В последний раз свои пролеты поднимут Благовещенский мост и мост Александра Невского.

Shutterstock.com

Как сообщили в «Мостотресте», в ночь на 14 декабря состоится последняя технологическая разводка петербургских мостов в 2021 году. В эту ночь с 01:25 до 05:00 будет разведен Благовещенский мост, а с 02:20 до 05:10 свои крылья поднимет мост Александра Невского.

После этого все мосты останутся наведенными до весны 2022 года, когда начнутся технологические разводки для подготовки переправ к новому навигационному периоду.

30 ноября в Петербурге окончательно завершился сезон навигации по рекам и каналам. «Мостотрест» подвел итоги навигационного периода — рассказываем главное о водной навигации-2021. Позже, уже в начале декабря, переправы продолжили разводить — но уже только для технологического обслуживания

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: