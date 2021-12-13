Больше никаких «незапланированных» мостов: в Петербурге завершается период технологических разводок переправ. В последний раз свои пролеты поднимут Благовещенский мост и мост Александра Невского.
Как сообщили в «Мостотресте», в ночь на 14 декабря состоится последняя технологическая разводка петербургских мостов в 2021 году. В эту ночь с 01:25 до 05:00 будет разведен Благовещенский мост, а с 02:20 до 05:10 свои крылья поднимет мост Александра Невского.
После этого все мосты останутся наведенными до весны 2022 года, когда начнутся технологические разводки для подготовки переправ к новому навигационному периоду.
30 ноября в Петербурге окончательно завершился сезон навигации по рекам и каналам. «Мостотрест» подвел итоги навигационного периода — рассказываем главное о водной навигации-2021. Позже, уже в начале декабря, переправы продолжили разводить — но уже только для технологического обслуживания.
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