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В Серпуховском женском монастыре в Подмосковье сработало взрывное устройство. Есть пострадавшие

Утром 13 декабря на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработало самодельное взрывное устройство. По предварительной информации, два человека пострадали — в том числе подросток.

Shutterstock.com

«Сегодня около 08:00 по московскому времени в подмосковном Серпухове на улице Октябрьской, 40, на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство. Два человека пострадали, в том числе пятнадцатилетний подросток», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

По данным источника, самодельное взрывное устройство пронес на территорию монастыря некий мужчина. В настоящее время он задержан. В результате взрыва повреждена дверь расположенной в монастыре православной классической гимназии.

Как сообщают «Известия», взрыв совершил 18-летний воспитанник приходской школы. Пострадал он сам и мальчик 15 лет, который получил рваные раны и ожоги. Для координации действий правоохранителей на место происшествия выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.

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