Не только потепление: главный синоптик Петербурга предупредил о ветре, мороси и гололеде в начале выходных

«Надо предупредить, что предстоящие сутки ожидаются напряженными в плане погодных условий. Еще низкая температура воздуха у земли и поступление теплого воздуха на высотах в совокупности с моросящими переохлажденными осадками приведут к образованию гололеда на всех поверхностях. Это и провода, и деревья, дороги и тротуары», — приводит «Фонтанка» слова Колесова.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 11 декабря, в городе пройдут небольшие осадки — преимущественно в виде мороси и ледяного дождя, ночью местами. Утром и днем местами образуется гололед. Температура воздуха ночью -8…-10 градусов, днем -2…-4. На дорогах сильная гололедица.

В воскресенье, 12 декабря, в Петербурге также ожидаются небольшие осадки — преимущественно в виде мокрого снега. Ночью местами образуется слабый гололед. В ночное время суток -2…-4 градуса, днем от 0 до -2. На дорогах продолжит образовываться гололедица. В понедельник, 13 декабря, в городе будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до -2 градусов, днем -1…+1.