В Петербурге разыскивают мужчину, который избил бывшую жену и похитил общего ребенка. Это происходит уже не в первый раз

Об инциденте рассказали в Следственном комитете Петербурга. По их данным, 49-летний мужчина напал на бывшую жену, когда она отводила сына в детский сад. Затем злоумышленник восемь раз сильно ударил ее и выкрал ребенка. Женщину доставили в больницу, ей оказали медицинскую помощь и отправили домой.

Мужчина до этого лишили родительских прав. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы, также возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве.

Пострадавшая женщина рассказала, что это не первый раз, когда ее гражданский муж похищает ребенка. Первый раз это произошло, когда мальчику не было и двух лет. Тогда поиски заняли около полутора месяцев. Затем инцидент повторился в августе прошлого года почти на том же месте. Мужчина бросился на нее и повалил на землю, а позже на очередном свидании он увез сына на самокате. Второй раз ребенка искали полгода.