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В Петербурге разыскивают мужчину, который избил бывшую жену и похитил общего ребенка. Это происходит уже не в первый раз

В Петербурге на Суздальском проспекте мужчина напал и избил свою бывшую гражданскую супругу. А затем похитил их общего сына. Женщина призналась, что это происходит не в первый раз.

Shutterstock.com

Об инциденте рассказали в Следственном комитете Петербурга. По их данным, 49-летний мужчина напал на бывшую жену, когда она отводила сына в детский сад. Затем злоумышленник восемь раз сильно ударил ее и выкрал ребенка. Женщину доставили в больницу, ей оказали медицинскую помощь и отправили домой.

Мужчина до этого лишили родительских прав. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы, также возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве.

Пострадавшая женщина рассказала, что это не первый раз, когда ее гражданский муж похищает ребенка. Первый раз это произошло, когда мальчику не было и двух лет. Тогда поиски заняли около полутора месяцев. Затем инцидент повторился в августе прошлого года почти на том же месте. Мужчина бросился на нее и повалил на землю, а позже на очередном свидании он увез сына на самокате. Второй раз ребенка искали полгода.

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