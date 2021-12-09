Размер средней зарплаты в Петербурге превысил 70 тысяч рублей в месяц

«На сегодняшний день средние зарплаты в городе превысили 70 тысяч рублей. По нашим оценкам, средний уровень зарплаты с начала года вышел на 68 тысяч рублей», — заявил председатель Комитета по труду и занятости Петербурга Дмитрий Чернейко. Он также отметил, что реальная средняя заработная плата в городе продолжает расти — несмотря на кризис.

Наибольшие средние зарплаты в Петербурге предлагают системным аналитикам (130,7 тысячи рублей), руководителям учреждений, организаций и предприятий (128,1 тысячи), дизайнерам баз данных и администраторам (127,4 тысячи), финансовым аналитикам (124,9 тысячи), руководителям служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий (116,9 тысячи), руководителям подразделений по научным исследованиям и разработкам (113,1 тысячи рублей).

Напомним, ранее в Петербурге утвердили размер минимальной зарплаты на 2022 год. Она будет на 37% больше прожиточного минимума в городе и на столько больше федерального МРОТ. В Госдуме предложили повысить размер минимальной оплаты труда до 20 тысяч. Также стало известно, в каких регионах России самая высокая зарплата. Петербург — в десятке лидеров.