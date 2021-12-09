Фото дня: на берегу Финского залива «распустились» ледяные цветы

«Мороз в городе заставил распуститься арктические цветы! Небольшие, но милые ледяные нерукотворные создания можно найти в парке 300 летия Петербурга», — поделились в Telegram-канале «Астро Фото Болото. Северное сияние в СПб и ЛО».

Так называемые «ледяные цветы» «распускаются» на тонкой поверхности льда за считанные секунды. Они формируются при большой разнице температуры воздуха и воды, еще одно обязательное условие — снега и ветра для их образования быть не должно.

Ледяные цветы не только моментально появляются, но так же быстро исчезают. Для этого достаточно малейшего изменения погоды.

А пока в Петербурге продолжается русская зима. Сегодня синоптическую ситуацию по-прежнему будет формировать скандинавский антициклон. На его периферии ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Небольшое потепление придет в город к концу выходных — как и прогнозировали ранее синоптики.