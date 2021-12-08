На Дворцовую площадь доставили главную новогоднюю ель 🌲

Вечер 7 декабря ель провела на временной стоянке на Шафировском проспекте и около 02:00 8 декабря отправилась в путь до своей конечной точки — Дворцовой площади. Как пишет «Петербургский дневник», довезли дерево в целости и сохранности. Все это время ель сопровождали сотрудники Городского центра рекламы и праздничного оформления.