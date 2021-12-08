На Дворцовую площадь доставили главную новогоднюю ель 🌲

Сегодня ночью на Дворцовую площадь доставили новогоднюю ель. Дерево, которое станет главным новогодним для Петербурга в этом году, нашли в в Приозерском районе Ленинградской области — неподалеку от трассы «Сортавала».
Вечер 7 декабря ель провела на временной стоянке на Шафировском проспекте и около 02:00 8 декабря отправилась в путь до своей конечной точки — Дворцовой площади. Как пишет «Петербургский дневник», довезли дерево в целости и сохранности. Все это время ель сопровождали сотрудники Городского центра рекламы и праздничного оформления.
Украшения для елки остались неизменными с прошлого года, новогодняя красавица предстанет в ретро-стиле. Как это делали в 50-60-х годах прошлого века — дерево украсят серпантином, лампочками, флажками, шарами, домиками, снеговиками, конфетами, щелкунчиками и другими игрушками. Макушку ели увенчает пятиконечная звезда. Наряжать дерево будут вплоть до 19 декабря — согласно договору, к 20 декабря ель должна быть в полной готовности к празднику.
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