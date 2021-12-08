18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На Дворцовую площадь доставили главную новогоднюю ель 🌲

Сегодня ночью на Дворцовую площадь доставили новогоднюю ель. Дерево, которое станет главным новогодним для Петербурга в этом году, нашли в в Приозерском районе Ленинградской области — неподалеку от трассы «Сортавала».

Shutterstock.com

Вечер 7 декабря ель провела на временной стоянке на Шафировском проспекте и около 02:00 8 декабря отправилась в путь до своей конечной точки — Дворцовой площади. Как пишет «Петербургский дневник», довезли дерево в целости и сохранности. Все это время ель сопровождали сотрудники Городского центра рекламы и праздничного оформления.

Украшения для елки остались неизменными с прошлого года, новогодняя красавица предстанет в ретро-стиле. Как это делали в 50-60-х годах прошлого века — дерево украсят серпантином, лампочками, флажками, шарами, домиками, снеговиками, конфетами, щелкунчиками и другими игрушками. Макушку ели увенчает пятиконечная звезда. Наряжать дерево будут вплоть до 19 декабря — согласно договору, к 20 декабря ель должна быть в полной готовности к празднику.

Так новогодняя ель выглядела 17 декабря 2020 года

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: