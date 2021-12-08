По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 8 декабря, метеорологические условия в Петербурге будет формировать тыловая часть уходящего циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег, а температурные показатели будет на 12-13 градусов ниже положенных по климату.

Температура воздуха сегодня в городе составит -12…-14 градусов, по области -11…-16. Ветер ожидается северо-западный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 9 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до -16…-18 градусов, в окрестностях до -21, днем -12…-14. На дорогах образуется гололедица.

В пятницу, 10 декабря, синоптики прогнозируют переменную облачность, день пройдет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами образуется туман, изморозь. В ночное время суток -16…-18 градусов, местами до -22, днем -10…-12. На дорогах по-прежнему гололедица.