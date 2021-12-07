Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы. Два человека погибли

Стрельба произошла в центре госуслуг района «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице в Москве. По данным РИА «Новости», два человека погибли, еще трое ранены, среди них ребенок. Устроивший стрельбу уже задержан.

По предварительной информации, конфликт возник из-за просьбы охранника надеть маску. После этого посетитель МФЦ достал оружие и начал стрелять.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. По его словам, «врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым».

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