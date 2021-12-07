«Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида»: Мособлштаб показал агитплакат к вакцинации в стиле Маяковского

Владимир Маяковский был автором политической, коммерческой и социальной рекламы. В 1919-1921-х годах он работал в «Окнах сатиры РОСТА» — плакатном отделе Российского телеграфного агенства. Сатирические плакаты, выполненные в острой и доступной манере, снабжённые лаконичными стихотворными текстами, разоблачали противников молодой республики Советов.

Сам Маяковский так описывал свои плакаты«Это протокольная запись крупнейшего трехлетия революционной борьбы, переданная пятнами красок и звоном лозунгов. Это телеграфные вести, моментально переданные в плакат, это декреты, сейчас же распубликованные на частушки, это новая форма, выведенная непосредственно жизнью, это те плакаты, которые перед боем смотрели красноармейцы, идущие в атаку, идущие не с молитвой, а с распевом частушек».