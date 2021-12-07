«Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида»: Мособлштаб показал агитплакат к вакцинации в стиле Маяковского

Мособлштаб по борьбе с коронавирусом показал в своем Telegram-канале необычную агитку. Посмотрите на оммаж агитационному плакату авторства Владимира Маяковского с новой подписью: «Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида».
В оригинале от Владимира Маяковского агитплакат вопрошал: «Уважаемые дяди и тети! Скажите, сделайте одолжение: чего вы нос под автобус суете?! Чего вы прете против движения?!». Кто именно сделал новую версию агитационного плаката, неизвестно. Изображение появилось в Telegram-канале «Моблач» с подписью: «Мы не одобряем грубость, но прививка от ковида сегодня — вынужденная необходимость». «Коронавирс. Мособлштаб» просто сделал перепост картинки.
Владимир Маяковский был автором политической, коммерческой и социальной рекламы. В 1919-1921-х годах он работал в «Окнах сатиры РОСТА» — плакатном отделе Российского телеграфного агенства. Сатирические плакаты, выполненные в острой и доступной манере, снабжённые лаконичными стихотворными текстами, разоблачали противников молодой республики Советов.
Сам Маяковский так описывал свои плакаты«Это протокольная запись крупнейшего трехлетия революционной борьбы, переданная пятнами красок и звоном лозунгов. Это телеграфные вести, моментально переданные в плакат, это декреты, сейчас же распубликованные на частушки, это новая форма, выведенная непосредственно жизнью, это те плакаты, которые перед боем смотрели красноармейцы, идущие в атаку, идущие не с молитвой, а с распевом частушек».
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