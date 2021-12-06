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В Петербурге Роспотребнадзор запретил проводить общие новогодние елки в детских садах и школах

В петербургских детских садах и школах запретили проводить массовые мероприятия на новогодние праздники. В этот раз в региональном Роспотребнадзоре посоветовал отметить праздники дома.

Shutterstock.com

Начальник эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия пояснила, что не все праздники находятся под запретом. Можно провести утренник в группе детского сада с соблюдением всех санитарных требований: термометрии, социальной дистанции, ношением масок, разделением коллективов.

Чхинджерия заявила, что не допускается никаких массовых мероприятий. А начальник отдела общего образования комитета по образованию Анна Грубская добавила, что не рекомендуется проводить совместные праздники в детских садах и школах.

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