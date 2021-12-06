На Москву надвигается сильнейший за послевоенную историю снегопад

«Сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве 7 декабря, такого снегопада в этот день не было с 1949 года. Тогда в осадкомеры базовой метеостанции ВДНХ попало 12,7 миллиметра, что до сих пор является рекордным показателем за всю послевоенную историю. И грядущий вторник может повторить рекорд дня по количеству осадков и даже превысить его», — приводит РИА «Новости» слова ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца.

По модельным оценкам синоптиков, за сутки общее количество осадков в Москве может составить от 9 до 14 миллиметров. Согласно статистике, снегопады сильнее были только в 1949 году (12,7 миллиметра) и 1955 году (8,2 миллиметра). «Таким образом, предстоящий снегопад для метеоистории 7 декабря может стать сильнейшим за последние 72 года. Тем не менее, суточный рекорд для всего декабря останется за 1981 годом, когда за 24 часа выпало 23 миллиметров осадков», — резюмировал Тишковец.