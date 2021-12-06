Благотворительная организация «Ночлежка» запустила ежегодный новогодний сбор подарков для бездомных людей. Рассказываем, что, куда, когда и в каком количестве можно принести, чтобы поздравить с Новым годом тех, кто оказался на улице.
Как рассказали в «Ночлежке», с 6 по 26 декабря сотрудники планируют собрать 700 подарков в Петербурге и 500 — в Москве. В последние дни декабря волонтеры благотворительной организации упакуют и вручат подарки бездомным людям в обеих столицах.
Вот какие подарки собирают для бездомных Петербурга и Москвы:
- Коробки сахара рафинада — 70 в Петербурге и 50 в Москве;
- 70 и 50 упаковок черного чая по 100 пакетиков;
- Шоколадные конфеты и карамель, без ограничений;
- 700 и 500 пачек печенья типа «Юбилейного»;
- 700 и 500 упаковок пюре и лапши быстрого приготовления в твердой упаковке;
- 700 и 500 банок тушенки, лучше с ключом;
- 700 и 500 банок рыбных консервов — также с ключом;
- 700 и 500 кусков мыла — любого, включая хозяйственное;
- 700 и 500 упаковок влажных салфеток по 20-25 штук;
- 700 и 500 зубных щеток;
- По 150 упаковок гигиенических прокладок;
- 700 и 500 пар носков размера 39-43;
- 700 и 500 тюбиков детского крема;
- 700 и 500 одноразовых станков для бритья;
- По 20 рулонов по 100 штук фасовочных пакетов;
- По 400 больших плотных пакетов-маек;
- 700 и 500 кусачек для ногтей;
- 700 и 500 фонариков — налобных и ручных;
- 700 и 500 пар текстильных и вязаных перчаток;
- 700 и 500 термосов.
В Петербурге продукты и вещи для наборов можно принести в Благотворительные магазины «Спасибо!» с 11:00 до 21:00 по следующим адресам:
- Ковенский переулок, 23;
- 8-я линия В.О., 55;
- Чкаловский проспект, 5;
- Звенигородская улица, 6;
- Измайловский проспект, 18.
В Москве подарки принимают в отделении «Ночлежки» в Бумажном проезде, 2/2, строение 6 с 10:00 до 21:00. Также продукты и вещи для наборов собирает бар «Стрелка» на Берсеневской набережной, 14, строение 5 — с 12:00 до 21:00. Кроме того, подарки можно принести в магазины «Второе дыхание» на Новокузнецкой улице, 1, строение 1 (11:00 — 21:00), улице Фадеева, 7, строение 1 (11:00 — 21:00), на Садово-Спасской улице, 12/23, строение 2 (11:00 — 21:00) и в первом Боткинском проезде, 7, строение 1 (11:00 — 20:30).
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.