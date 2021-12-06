Как рассказали в «Ночлежке», с 6 по 26 декабря сотрудники планируют собрать 700 подарков в Петербурге и 500 — в Москве. В последние дни декабря волонтеры благотворительной организации упакуют и вручат подарки бездомным людям в обеих столицах.

Вот какие подарки собирают для бездомных Петербурга и Москвы:

Коробки сахара рафинада — 70 в Петербурге и 50 в Москве;

70 и 50 упаковок черного чая по 100 пакетиков;

Шоколадные конфеты и карамель, без ограничений;

700 и 500 пачек печенья типа «Юбилейного»;

700 и 500 упаковок пюре и лапши быстрого приготовления в твердой упаковке;

700 и 500 банок тушенки, лучше с ключом;

700 и 500 банок рыбных консервов — также с ключом;

700 и 500 кусков мыла — любого, включая хозяйственное;

700 и 500 упаковок влажных салфеток по 20-25 штук;

700 и 500 зубных щеток;

По 150 упаковок гигиенических прокладок;

700 и 500 пар носков размера 39-43;

700 и 500 тюбиков детского крема;

700 и 500 одноразовых станков для бритья;

По 20 рулонов по 100 штук фасовочных пакетов;

По 400 больших плотных пакетов-маек;

700 и 500 кусачек для ногтей;

700 и 500 фонариков — налобных и ручных;

700 и 500 пар текстильных и вязаных перчаток;

700 и 500 термосов.

В Петербурге продукты и вещи для наборов можно принести в Благотворительные магазины «Спасибо!» с 11:00 до 21:00 по следующим адресам:

Ковенский переулок, 23;

8-я линия В.О., 55;

Чкаловский проспект, 5;

Звенигородская улица, 6;

Измайловский проспект, 18.

В Москве подарки принимают в отделении «Ночлежки» в Бумажном проезде, 2/2, строение 6 с 10:00 до 21:00. Также продукты и вещи для наборов собирает бар «Стрелка» на Берсеневской набережной, 14, строение 5 — с 12:00 до 21:00. Кроме того, подарки можно принести в магазины «Второе дыхание» на Новокузнецкой улице, 1, строение 1 (11:00 — 21:00), улице Фадеева, 7, строение 1 (11:00 — 21:00), на Садово-Спасской улице, 12/23, строение 2 (11:00 — 21:00) и в первом Боткинском проезде, 7, строение 1 (11:00 — 20:30).