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«Ночлежка» запустила ежегодный сбор новогодних подарков для бездомных Петербурга и Москвы

Благотворительная организация «Ночлежка» запустила ежегодный новогодний сбор подарков для бездомных людей. Рассказываем, что, куда, когда и в каком количестве можно принести, чтобы поздравить с Новым годом тех, кто оказался на улице.

Shutterstock.com

Как рассказали в «Ночлежке», с 6 по 26 декабря сотрудники планируют собрать 700 подарков в Петербурге и 500 — в Москве. В последние дни декабря волонтеры благотворительной организации упакуют и вручат подарки бездомным людям в обеих столицах.

Вот какие подарки собирают для бездомных Петербурга и Москвы:

  • Коробки сахара рафинада — 70 в Петербурге и 50 в Москве;
  • 70 и 50 упаковок черного чая по 100 пакетиков;
  • Шоколадные конфеты и карамель, без ограничений;
  • 700 и 500 пачек печенья типа «Юбилейного»;
  • 700 и 500 упаковок пюре и лапши быстрого приготовления в твердой упаковке;
  • 700 и 500 банок тушенки, лучше с ключом;
  • 700 и 500 банок рыбных консервов — также с ключом;
  • 700 и 500 кусков мыла — любого, включая хозяйственное;
  • 700 и 500 упаковок влажных салфеток по 20-25 штук;
  • 700 и 500 зубных щеток;
  • По 150 упаковок гигиенических прокладок;
  • 700 и 500 пар носков размера 39-43;
  • 700 и 500 тюбиков детского крема;
  • 700 и 500 одноразовых станков для бритья;
  • По 20 рулонов по 100 штук фасовочных пакетов;
  • По 400 больших плотных пакетов-маек;
  • 700 и 500 кусачек для ногтей;
  • 700 и 500 фонариков — налобных и ручных;
  • 700 и 500 пар текстильных и вязаных перчаток;
  • 700 и 500 термосов.

В Петербурге продукты и вещи для наборов можно принести в Благотворительные магазины «Спасибо!» с 11:00 до 21:00 по следующим адресам:

  • Ковенский переулок, 23;
  • 8-я линия В.О., 55;
  • Чкаловский проспект, 5;
  • Звенигородская улица, 6;
  • Измайловский проспект, 18.

В Москве подарки принимают в отделении «Ночлежки» в Бумажном проезде, 2/2, строение 6 с 10:00 до 21:00. Также продукты и вещи для наборов собирает бар «Стрелка» на Берсеневской набережной, 14, строение 5 — с 12:00 до 21:00. Кроме того, подарки можно принести в магазины «Второе дыхание» на Новокузнецкой улице, 1, строение 1 (11:00 — 21:00), улице Фадеева, 7, строение 1 (11:00 — 21:00), на Садово-Спасской улице, 12/23, строение 2 (11:00 — 21:00) и в первом Боткинском проезде, 7, строение 1 (11:00 — 20:30).

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